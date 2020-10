IL CASO

UDINE Scoperto un profugo positivo: la Cavarzerani torna zona rossa. Come già aveva fatto quest'estate (quando era esplosa la rivolta dei migranti), ieri sera il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha firmato l'ordinanza che per motivi contingibili e urgenti impone «il divieto di ingresso e uscita» dalla struttura fino al 15 ottobre per chiunque «non sia debitamente giustificato».

LE TAPPE

A dare la notizia della positività di uno dei migranti accolti in via Cividale, riscontrata «nel corso dell'attività di tracciamento» era stato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Risultato? «Tamponi e quarantena» per tutti i 197 stranieri ospiti della Cavarzerani, che da ieri sono stati messi in isolamento. A chi gli chiedeva dell'istituzione di un'eventuale zona rossa, però, Riccardi sin da subito aveva precisato che «quella è una decisione del sindaco». E lo stesso aveva rammentato il prefetto di Udine Angelo Ciuni: «È il sindaco che decide». Prima dell'ufficialità ad un'ordinanza che era nell'aria sin dal mattino, però, il primo cittadino ha atteso la nota dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. «Attendo la documentazione da parte dell'Azienda sanitaria. Se consigliano la zona rossa, non sarà il Comune a tirarsi indietro», diceva ai cronisti verso le 16.30. E alle 18 era ancora in Municipio in attesa: «Tecnicamente è l'Azienda che lo consiglia, poi la decisione la prendo io. Sto aspettando. Oggi comunque i profughi sono rimasti chiusi dentro». Poi, varato il documento dell'AsuFc «che ritiene necessario istituire un periodo di quarantena fino al giorno 15 ottobre per motivi di salute pubblica», è scattata l'ordinanza.

LE REAZIONI

Alla Cavarzerani la Prefettura da tempo sta lavorando ad un progetto di compartimentazione per le quarantene. «Stiamo aspettando un parere tecnico e poi partiamo. I tempi? Sono da vedere. Il caso di positività? Una situazione direi normale, che può capitare come capita a chiunque. La caserma è un Centro di accoglienza non un centro di quarantena. Potevano uscire ed entrare tranquillamente. Era una cosa che poteva capitare ed è capitata. Non per questo è una cosa minore, intendiamoci, ma rientra nella normale gestione di una situazione epidemiologica che vale per tutti, per le scuole e per gli uffici». Pepato il commento di Eleonora Meloni (Pd): «Spero che il sindaco Fontanini abbia valutato con attenzione le decisioni prese sulla Cavarzerani, e non si sia avventurato in scelte solitarie consultandosi con le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. Dichiarare un'altra volta zona rossa tutta la struttura, con il conseguente spiegamento di mezzi e personale, significa che là dentro si sono dei problemi cui non si sta facendo fronte in modo adeguato».

LA SITUAZIONE

Intanto, ieri sono stati rilevati 10 nuovi contagi in provincia e 21 in regione. Cinque in terapia intensiva e 23 in altri reparti. Salgono a 840 le persone in isolamento. Continuano a restare sotto osservazione speciale le scuole, dopo i casi positivi riscontrati da Udine alla Bassa. A Ruda alla fine tutti negativi i compagni delle medie di una ragazzina risultata positiva. Al Marinelli, invece, il dipartimento non ha ritenuto necessario disporre la quarantena perché l'alunno positivo era già assente da qualche giorno. Ieri mattina era in attesa degli esiti dei tamponi sugli scolari il sindaco di Flaibano e, come lui, la preside del Sello di Udine. Un contagiato anche in una prima media a Torviscosa, come conferma il sindaco Roberto Fasan: «Domani (oggi ndr) la scuola resterà chiusa tutta: faremo la sanificazione delle aule interessate e poi riapriremo secondo le modalità dettate dal dipartimento di Prevenzione. Tamponi sia per alcuni alunni della classe del ragazzino sia della terza frequentata dal fratello».

Camilla De Mori

