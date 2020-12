Uno studio congiunto di un team di ricercatori dell'Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo e dell'Università di Trieste apre nuove ipotesi terapeutiche di supporto per contrastare la tempesta infiammatoria che colpisce i pazienti più gravi affetti da Covid-19. Lo studio, appena condiviso sull'archivio scientifico libero on line bioRxiv.org, (https://biorxiv.org/cgi/content/short/2020.12.13.422589v1) ha, infatti, identificato per la prima volta una stretta relazione tra batteri del cavo orale e la tempesta citochinica associata alla gravità della malattia nei pazienti affetti da Covid-19.

«Recenti ricerche - spiega Manola Comar, professore di Microbiologia e direttore della struttura di microbiologia traslazionale dell'Ircss - hanno dimostrato che esiste una cooperazione silente tra batteri (microbiota) e virus residenti nei vari distretti del corpo umano e in modo particolare a livello del cavo orale. L'obiettivo della nostra ricerca - continua - è stato quello di capire se questo paradigma calzasse anche per il Sars-Cov-2».

Entrando nel dettaglio della ricerca, Valerio Iebba, ricercatore microbiologo e bioinformatico dell'Università di Trieste sottolinea come sia stato possibile identificare e definire le relazioni funzionali tra i microorganismi e la presenza dei fattori infiammatori: «È stato tra l'altro dimostrato che all'interno della stessa comunità alcuni batteri sono marcatori specifici della presenza di altre patologie concomitanti, cardiache e neurologiche, riscontrate in questi pazienti. In particolare, si è osservato che la presenza in grandi quantità di Prevotella jejuni nel cavo orale era associata alla perdita dell'olfatto, sintomo riscontrato nel 35% dei pazienti esaminati».

