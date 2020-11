IL CASO

UDINE I contagi e le richieste di ricovero aumentano a un ritmo galoppante. Ai sindacalisti in videoconferenza al mattino, il vicepresidente Riccardo Riccardi dice che servono almeno 150-200 posti letto. E aggiunge che la Regione sta pensando di riconvertire una parte dell'ospedale di Palmanova in covid hospital. Apriti cielo. Insorge il sindaco Francesco Martines, che spiega ai cronisti di aver appreso dell'intenzione della giunta Fedriga dalla nota stampa dell'agenzia regionale. È il primo atto di uno scontro frontale che arroventerà le ore successive, fra note infuocate e controrepliche. Una giornata campale, che, per il vicepresidente della giunta e per lo stesso governatore Massimiliano Fedriga, vedrà anche la necessità di sottoporsi loro stessi ad un tampone dopo un incontro (con mascherina) avuto venerdì con l'assessore Fabio Scoccimarro, risultato positivo al virus.

L'ANNUNCIO

«Stiamo valutando, per affrontare la media intensità, di riconvertire una parte dell'ospedale di Palmanova in una struttura dedicata al covid-19, lasciando attive alcune funzioni a partire dall'emergenza e dalla dialisi. L'orientamento verso Palmanova nasce dalla capacità del nosocomio palmarino di poter dare risposte anche nel caso emergessero delle complicazioni vista la possibilità di trasformare le sale operatorie in terapie intensive. Sarà un decisione delle prossime ore», dice Riccardi. Ma Francesco Martines non ci sta. Il sindaco di Palmanova legge la manovra come l'ennesimo scippo dopo quello del punto nascita spostato a Latisana. «La giunta Fedriga ci aveva promesso il superospedale, invece, non hanno fatto niente. Anzi, ci stanno togliendo tutto. Questo è un altro colpo». Martines non ha gradito di non essere stato informato. E gradisce ancor meno la soluzione prospettata. «Nella prima fase del covid hanno smontato le sale operatorie per fare una terapia intensiva da 21 posti, ma ne hanno occupati 4-6 al massimo». Stavolta, dice Martines, «non smantellino le sale operatorie. Usino piuttosto gli spazi vuoti dell'ex punto nascita, di Ostetricia, Pediatria e Ginecologia dove ci sono già i posti di Rsa covid e dove ci sono due sale predisposte per fare terapia intensiva». Secondo lui, «con la scusa della pandemia si smantella, pezzo dopo pezzo, ogni giorno di più, quel poco che rimane. Riconvertire una parte dell'ospedale di Palmanova in una struttura dedicata al covid-19, salvando da questa azione emergenza e dialisi, significa fermare del tutto ogni altra attività ospedaliera». Martines chiede di cercare altre soluzioni, «senza infierire nuovamente sulla struttura di Jalmicco, solo perché qui governa un sindaco di centrosinistra». Immediata la controreplica di Riccardi, che si affida all'agenzia regionale per sottolineare che «se la Regione e il servizio sanitario regionale assumessero le proprie decisioni considerando l'appartenenza politica dei sindaci, tutti gli sforzi che stiamo facendo per contrastare l'epidemia di covid-19 non avrebbero toccato Cividale, Sacile e Gemona, dato che quelle strutture sanitarie si trovano in Comuni amministrati dal centrodestra». Riccardi invita poi Martines a seguire l'esempio di chi ha capito «che non è questo il momento di guardare al colore politico e sollevare sterili polemiche». E conclude: «Che un primo cittadino alimenti tensioni e generi ulteriori preoccupazioni nei cittadini al solo scopo di avere in futuro un ritorno in termini di consenso, come sta accadendo a Palmanova, è un fatto grave e irresponsabile». Ma secondo il consigliere regionale Pd Franco Iacop le accuse di Riccardi a Martines «sono il perfetto esempio di come la Giunta Fedriga agisca senza ascoltare né coinvolgere nessuno, scaricando dall'alto le sue decisioni sui territori e lanciando tardivi appelli alla condivisione».

L'ASUFC

«Stiamo ragionando minuto per minuto in funzione dell'evoluzione, dell'arrivo dei pazienti, di quanti riusciamo a dimetterne e delle proiezioni rispetto al livello dei contagi. Le azioni importanti, le abbiamo fatte. L'ospedale di Palmanova era già stato dichiarato come uno di quelli utilizzabili per i pazienti covid. Udine è in fase di riorganizzazione. Siamo in fase di valutazione», dice il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti. La carenza di personale di cui parlano i sindacati? «È da marzo che ne parlo. Non ne ho mai fatto una questione di soldi, ma di mancanza di professionisti. Invito infermieri e Oss se ce ne sono a fare domanda». La graduatoria per le guardie mediche e le Usca bloccata? «Non è bloccata, ma stiamo esaurendo le graduatorie che avevamo. Poi, rinnoveremo anche quella. Se ci sono professionisti disponibili, vedremo di recuperarli con altri istituti».

I MEDICI DI BASE

In serata, al confronto con i medici di base, Khalid Kussini (Fimmg) ha ribadito l'esigenza di dare sicurezza ai camici bianchi chiamati a collaborare per i test. «Ho ribadito la necessità di avere anche dei luoghi adatti. Ho proposto il modello drive-in di San Giorgio, che funziona». Riccardi ha promesso i dispositivi di protezione per medici e pediatri impegnati per i test rapidi, oltre ai kit. Non è escluso che si organizzano postazioni «anche al di fuori degli ambulatori che risultassero non idonei». Poi, Riccardi, ha dovuto lasciare il video-incontro proprio per sottoporsi, lui stesso, al test: «L'esito - ha detto in serata - ha bisogno del suo tempo».

Camilla De Mori

