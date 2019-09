CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVI SERVIZISAPPADA «Con il punto prelievi che abbiamo inaugurato a Sappada abbiamo aperto non solo una porta di accesso facilitata al servizio sanitario, posta in modo strategico per rispondere ai bisogni delle persone sul territorio. Ma abbiamo voluto dare, in particolare, anche una risposta alla montagna, il cui ecosistema sociale ha bisogno di maggiori attenzioni e cure per essere protetto nella sua integrità e vivibilità». Lo ha detto l'assessore Riccardo Riccardi. «Sono i servizi di prossimità come il punto prelievi che abbiamo...