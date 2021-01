IL CASO

UDINE Ritrovati ieri mattina dieci migranti arrivati tramite la rotta balcanica a Villanova del Judrio, in comune di San Giovanni al Natisone, verso le sette. Si tratta di sette maggiorenni e tre minorenni, nove di nazionalità bengalese e un indiano. Il gruppo è stato segnalato in prossimità dell'incrocio semaforico vicino a un albergo e a un bar lungo la strada regionale 56, sono stati notati mentre camminavo in colonna da parte di chi lavora nella zona e che ha informato il Numero d'emergenza 112. Da quanto ricostruito dalle pattuglie della polizia e della guardia di finanza pare siano stati abbandonati da un passeur all'alba. Per tutti quanti sono state avviate le procedure di identificazione e controllo sanitario e sono stati accompagnati all'ex caserma Cavarzerani di Udine per scontare il periodo di quarantena.

DRAMMA A BERTIOLO

Si erano temuti risvolti peggiori per il decesso di un 72enne residente a Bertiolo, Manlio Tummolo, trovato senza vita nella sua abitazione nella giornata di mercoledì. A cercare l'uomo erano stati i parenti che, non ottenendo alcuna risposta, hanno poi deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Sono quindi arrivati i carabinieri che, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno aperto la porta e all'interno hanno trovato il proprietario che non dava alcun segno di vita. Il medico legale ha constatato il decesso e lo ha ricondotto a cause naturali. Probabilmente l'anziano era caduto, battendo la testa, dopo essere stato colto da un malore. Sono intervenuti anche i militari della Sezione rilievi. Esclusa la rapina finita male o l'aggressione, dell'accaduto è stata informata la Procura che ha poi messo la salma a disposizione dei familiari.

VIOLATI I DOMICILIARI

Nella mattina di mercoledì i Carabinieri di Campoformido hanno denunciato in stato di libertà, per evasione, un uomo di 39 anni del posto, pregiudicato. Sottoposto al regime della detenzione domiciliare, in esecuzione a un'ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste (lo scorso 23 gennaio) è stato sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine mentre passeggiava in via Pozzuolo, a Udine, senza alcun giustificato motivo.

STATUA RITROVATA

Un residente del comune di Muggia aveva messo in vendita online una statua di San Giuseppe risalente all'800. L'annuncio non è sfuggito ai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine che hanno ritrovato l'opera a Concordia Sagittaria e l'hanno restituita alla chiesa parrocchiale della frazione di Cologna del Comune di San Genesio Atesino. La statua era parte di un gruppo scultoreo di produzione locale ed era stata rubata nel lontano 1977. Grazie alla collaborazione con la Stazione di San Genesio, l'Ufficio beni ecclesiastici della diocesi di Bolzano-Bressanone e il Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Genesio, la statua è perfettamente riconosciuta come quella oggetto del furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA