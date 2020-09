MIGRANTI

TOLMEZZO Due cittadini curdi maggiorenni sono stati rintracciati ieri mattina dalla Polizia Locale dell'Uti della Carnia, lungo la statale Carnica, non lontano dalla piscina di Tolmezzo. I due migranti, che avrebbero affermato di essere diretti a Milano, sono stati portati inizialmente in caserma a Tolmezzo e poi trasferiti all'ex caserma Friuli di Udine, dove dovranno osservare la quarantena. A Prato Carnico invece due famiglie di cittadini iracheni (rintracciate qualche settimane fa sul sagrato della chiesa di Pontebba), ospiti della struttura di Pradibosco, hanno tentato di allontanarsi, ma sono state subito individuate dai Carabinieri, dopo la segnalazione di diversi residenti. Sono stati riaccompagnati nell'ex albergo. Continuano gli arresti di passeur: un 39enne, cittadino ucraino, è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale dopo che non si è fermato all'alt della Polizia ed è fuggito percorrendo un tratto di autostrada A4 contromano. Una volta bloccato dalle forze dell'ordine, dopo un inseguimento, dai controlli è emerso che a bordo della sua auto viaggiavano anche un minorenne originario dell'Afghanistan e altre tre persone. Secondo la ricostruzione della Polizia, l'uomo ha forzato un posto di controllo nell'area di servizio di Duino Nord: ha invertito il senso di marcia e ha percorso contromano uno svincolo per poi riprendere l'autostrada. L'auto è stata inseguita e fermata. Sul mezzo anche un minore afghano, mentre altre tre persone sono fuggite. L'uomo è stato portato nel carcere di Gorizia. Il minore è stato affidato a una struttura di accoglienza di Trieste.

