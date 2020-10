LA GIORNATA POLITICA

UDINE «L'auspicio è che sull'esempio di Cividale si possano aprire anche in altre zone della regione nuovi punti in cui offrire questo tipo di servizio a cittadini». Così ieri il vice presidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha accompagnato il taglio del nastro nella città ducale del nuovo «punto tamponi» nell'ex direzione medica del nosocomio di Cividale.

Nei giorni in cui aumentano i positivi ed è sempre più importante circoscrivere la fonte dell'epidemia il Friuli Venezia Giulia, dunque, si attrezza per dare ai cittadini la possibilità di fare il tampone più velocemente e sempre più vicino a casa. Per questo, ha aggiunto ieri Riccardi intervenendo anche in Consiglio regionale, l'Azienda del Friuli Centrale si appresta ad aprire «punti tampone» a Udine (dal 26 ottobre all'Ente fiera di Martignacco 7 giorni su 7), a San Giorgio di Nogaro, a Codroipo e a Tolmezzo. A Udine, l'offerta sarà potenziata anche con un centro per bambini fino a 4 anni, con sede in ospedale.

Un'opportunità, ha sottolineato ieri Riccardi riferendosi al punto tamponi inaugurato ieri a Cividale, resa concreta anche «grazie ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, che si sono messi a disposizione per dare alla comunità un servizio di grande valore». Dal 2 novembre entreranno in servizio anche 10 assistenti sanitari in aggiunta a quelli già operanti nei centri per il tampone. La «più ampia e capillare» distribuzione territoriale di questi punti dove potersi sottoporre al tampone, ha aggiunto Riccardi, «è di fondamentale importanza si par cercare di ridurre il disagio della popolazione, sia per incrementare i percorsi necessari a velocizzare le operazioni di verifica dell'eventuale positività e tracciamento».

SCUOLE

In Consiglio regionale, su interrogazione del consigliere di Open Fvg, Furio Honsell, Riccardi ha fatto il punto anche sul contrasto e la prevenzione del virus nelle scuole, evidenziando che oggi «solo il 10% dei contagi tra i ragazzi avviene a scuola», mentre il 50% dei contagi tra gli 0 e i 18 anni avviene negli ambiti familiari e amicali.

La scuola Fvg, perciò, attualmente «è fondamentalmente sicura», ha sottolineato il vice presidente, in virtù del lavoro svolto dall'Ufficio scolastico regionale e di tutto il personale, in collaborazione con il Servizio sanitario. Riccardi, ha inoltre ricordato la messa a disposizione del sistema scolastico di 5mila test rapidi, ai quali si sommeranno altri 40mila test e ha invitato i cittadini che non lo avessero ancora fatto ad autorizzare all'accesso condiviso dei dati sanitari presenti nel sistema Sesamo anche ai medici di famiglia e ai pediatri, perché «in questo modo tutte le procedure possono essere velocizzate con la visione in tempo reale di tutti gli esami eseguiti dai loro pazienti, nel rispetto della privacy».

DEM E M5S INSODDISFATTI

Riccardi non ha però convinto con le sue risposte alcuni consiglieri del M5S e del Pd. Il pentastellato Andrea Ussai si è dichiarato insoddisfatto in merito alla richiesta di sapere come saranno fatti i tamponi per i ragazzi che vanno a scuola e su chi li eseguirà. «Riccardi non ha risposto ha affermato Ussai preferendo spostare l'attenzione sulle polemiche con il Governo. Le domande erano chiare e circostanziate, ma Riccardi in palese difficoltà ha optato per prendersela con il ministro dell'Istruzione». Per nulla soddisfatta anche la Dem Mariagrazia Santoro, che aveva chiesto all'assessore alla Salute notizie riguardo alle liste d'attesa e, in particolare, se siano state attivate le risorse del decreto Agosto. «Mentre Roma risponde con 10mln per il Fvg ha commentato Santoro - del piano regionale per recupero prestazioni non si sa nulla e la Regione non da alcuna risposta su tempi e modalità del piano regionale per il recupero delle prestazioni sanitarie». Per la consigliera Pd, «lascia senza parole la non risposta dell'assessore Riccardi su quanto starebbe facendo la Regione per rispondere alla grave situazione delle liste d'attesa».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA