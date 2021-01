LA PROPOSTA

UDINE Mancano operatori sociosanitari? Per venire incontro alla domanda sempre maggiore di queste figure nelle strutture sanitarie friulane, parte da Udine la proposta di seguire il modello della Liguria, accreditando gli Istituti professionali affinché possano svolgere le funzioni di agenzia formativa per lo sviluppo di percorsi integrati, finalizzati all'acquisizione del diploma e della qualifica di Oss. Si tratta, come spiega Marco Valentini, presidente della commissione politiche sociali del Comune di Udine, di una riproposizione di un'idea già sottoposta alla Regione due anni fa dai referenti dell'istituto Ceconi di Udine, ma oggi il tema è diventato ancor più di dirompente attualità. Con l'emergenza covid, infatti, «sembra andare nella giusta direzione. La proposta a dire dell'Assessore Rosolen come da mail della Regione, sembra poter andare a buon fine». Come spiega Valentini, che ha portato la sua proposta all'attenzione del consigliere regionale Giuseppe Sibau, collega del gruppo di Ar e presidente della sesta commissione, ottenendo un riscontro dell'assessorato, attualmente, al corso per assistenti sanitari e sociali di cinque anni attivato al Ceconi di Udine, «il titolo conseguito è oggettivamente potenzialmente limitato e tanti giovani che escono dalla scuola devono integrare cinquecento ore privatamente e senza percorsi preferenziali per diventare formalmente operatori sociosanitari. Sull'esempio di pari istituti di Genova, dove con il medesimo ciclo di studi oltre alla maturità si diventa formalmente anche operatore sociosanitario, circa due anni fa fu portato dai referenti scolastici dell'istituto Ceconi di Udine con cui sono in contatto, all'attenzione dell'assessore regionale Rosolen la progettualità per modificare ma sopratutto integrare il ciclo scolastico al fine di ottenere il medesimo risultato. Oggi ho voluto fortemente riproporre questo tema all'attenzione della Regione, sia per dare un senso compiuto ad un percorso scolastico molto ben strutturato che può dare degli oggettivi sbocchi lavorativi maggiori, sia per inquadrare ancora più formalmente la figura dell'operatore socio sanitario. Attualmente nell'ultimo triennio di studi vengono svolte circa 220 ore di tirocinio. È necessario integrare, d'intesa con le Aziende Sanitarie, una specifica formazione» che andrebbe ad integrare il percorso. Secondo Valentini un tassello importantissimo è «l'istituzione di un albo della professione di oss». La Regione, rispondendo alla proposta veicolata da Sibau, ha fatto sapere che «si inserisce in un ambito già all'attenzione del Servizio formazione, che ha in corso con l'ufficio scolastico regionale contatti e scambi di documentazione utile per approfondire i vari aspetti della questione». Gli istituti professionali garantirebbero, attraverso protocolli di collaborazione con le aziende sanitarie, la possibilità di svolgimento presso le medesime dei necessari tirocini per l'ottenimento della qualifica. Facendo riferimento al modello Liguria, l'amministrazione fa sapere che «al di là di un'analisi del contesto che è sempre opportuna in questi casi, l'atto si inserisce in un momento in cui la situazione normativa è molto fluida e passibile di modifiche. Infatti, è in corso la revisione del vigente Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in materia di individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Oss il cui iter è ormai in uno stadio avanzato». L'ente quindi, «nel confermare la piena disponibilità a proseguire nel dialogo già iniziato con i soggetti interessati» ritiene «opportuno attendere l'imminente conclusione dei lavori di revisione dell'Accordo».

