Nuovi mutui in aumento, il Friuli va controcorrente

LA SITUAZIONEUDINE Sul fronte dei mutui, la nostra regione è in controtendenza rispetto all'andamento italiano. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dallo studio di Crif emerge come nel primo semestre di quest'anno il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe sia in aumento del +1,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. A livello provinciale, si registra un'apprezzabile crescita nelle province di Gorizia (+9,3%) e Pordenone (+2,7%), ma anche...