(al.pi.) Palazzo D'Aronco ha rimesso a nuovo i giochi per bambini di cinque aree pubbliche cittadine. Sono quindi state rimosse le vecchie attrezzature in legno e sostituite con quelle in metallo e plastica, molto più durature e a bassa manutenzione. Nel dettaglio, nel parco G.Clocchiatti di via delle Fornaci, sono state installate una torretta con scivolo, un'altalena doppia e due giochi a molla; nell'area L.Schiavi di via Briglaria sono stati montati un gioco tipo castello con due torrette, due scivoli e strutture di arrampicata e un gioco a molla (ma durante l'ultimo episodio di maltempo, un albero si è abbattuto proprio su una delle nuove attrezzature). Al parco Lord Baden Powell di via Duchi d'Aosta, la vecchia altalena è stata sostituita con una nuova a tre seggiolini, uno dei quali permette la seduta in contemporanea di un adulto e un bambino. Nell'area di via Solari, invece, è stata installata un'altalena singola con seggiolino contenitivo, adatto ai bambini più piccoli, che si aggiunge agli altri giochi presenti (una torretta con scivolo e altalena). Infine, l'intervento ha toccato anche il Parco del Cormor, dove il vecchio percorso vita in plastica riciclata (ormai in cattive condizioni e quindi solo parzialmente utilizzabile) è stato eliminato per fare posto a un nuovo percorso composto da 12 stazioni in alluminio, integrato con quattro cartelli per esercizi a corpo libero. A compiere i lavori è stata la ditta Adami Montaggi spa. «A breve - ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, proseguiremo con questo piano di rinnovamento complessivo delle attrezzature in altre aree verdi e nelle scuole primarie sostituendo i giochi ormai vecchi o rotti e installandone di nuovi. In questo modo non solo andremo a migliorare l'aspetto estetico e ad ampliare l'offerta ludica, ma anche a permettere ai bambini di giocare in sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA