Nuovi giochi da sperimentare test gratis per tutti i curiosi in città

IL CONVEGNOUDINE Il capoluogo friulano per due giorni si trasforma nella piccola capitale della creatività. Gli inventori dei giochi del Nordest, infatti, si danno appuntamento a Udine sabato 31 agosto e domenica primo settembre. Il loro quartier generale in quei due giorni sarà ovviamente la ludoteca comunale di via del Sale. Il centro dedicato al gioco in tutte le sue espressioni, infatti, ospiterà nel fine settimana la settima edizione di Ideag Nordest, la convention degli inventori di giochi da tavolo, organizzata in collaborazione con...