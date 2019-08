Nuovi fondi per il sociale 900mila euro di contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STANZIAMENTIUDINE Nuovi fondi per il sociale. Li ha annunciati il vicegovernatore Riccardo Riccardi, ricordando che è stato appena pubblicato un avviso da «oltre 900mila euro a favore del Terzo settore: un comparto che rappresenta un importante pilastro di protezione sociale per la regione, dal quale auspichiamo arrivino delle progettualità che consentiranno di utilizzare questa rilevante dotazione statale». Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro informativo a Udine per illustrare criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse...