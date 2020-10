LA SITUAZIONE

UDINE Neonati, studenti, lavoratori, tribunali. Continuano a spuntare nuovi focolai relativi all'ondata di ritorno del covid in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore 59 nuovi contagi ma rimangono stabili terapie intensive e ricoveri in ospedale.

I NUMERI DI GIORNATA Salgono a 1390 le persone attualmente positive al coronavirus. Rimangono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi. Dei 59 nuovi contagi, 24 sono in provincia di Udine, 15 nell'Isontino, 2 a Trieste e 17 a Pordenone, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.826, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 1.345.

MINORI E SCUOLE

Nel dettaglio dei casi, è stata riscontrata la positività al Covid di un neonato al Pronto soccorso del Burlo Garofolo di Trieste, mentre sul fronte delle scuole (25 delle 59 infezioni di giornata afferiscono a minori) sono da registrare a Pordenone - un caso al Liceo artistico e un altro al Liceo scientifico Michelangelo Grigoletti - a Gorizia con nove studenti al Liceo classico Dante Alighieri (e classe già in quarantena) e uno all'Istituto tecnico per geometri. A Udine dopo il contagio di un piccolo emerso l'8 ottobre, è spuntato un nuovo caso di positività nella scuola dell'Infanzia Marco Volpe, con successive procedure di isolamento e sanificazione dei locali su indicazione del dipartimento di prevenzione. Insegnanti e bambini della sezione non si sono presentati alla materna.

GLI ALTRI FOCOLAI

Ce n'è uno di tipo familiare composto da tredici persone a Valvasone Arzene, mentre nell'ambito delle attività produttive si registrano un caso di un'addetta alle casse di un supermercato nel Pordenonese, un caso alla Potocco di Manzano con l'azienda che ha deciso di far eseguire i tamponi a tutti i dipendenti e collaboratori, che sono un'ottantina, inoltre altri due casi in una ditta di consegne di Porcia. Infine, nel settore sanitario, si è riscontrata la positività di un operatore di una residenza per anziani ad Aiello del Friuli. A Monfalcone è stata chiusa una trattoria di via San Francesco per Covid. A Trieste sono state sospese per 24-48 ore, in attesa della sanificazione di tutte le aule, le udienze penali nel Tribunale dopo che nei giorni scorsi sono emerse alcune positività al coronavirus tra il personale, tra cui un giudice, un magistrato e due addetti alla cancelleria.

PROTESTE ALLA CAVARZERANI

Momenti di tensione ieri mattina all'ex caserma Cavarzerani di Udine quando alcuni ospiti hanno tentato, in modo non violento, di uscire dalla struttura che pochi giorni fa è stata dichiarata di nuovo zona rossa dopo un caso di positività. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i mediatori culturali per riportare la calma. La situazione è rientrata.

A MONFALCONE

Ieri il vicegovernatore Riccardi, all'ospedale di Monfalcone ha partecipato alla cerimonia di consegna della piattaforma per videointubazione donata dalla Bcc Staranzano e Villesse e dall'associazione Dinamici-Insieme per il volontariato. Oltre al macchinario, corredato dall'attrezzatura per il suo utilizzo, il direttore generale Asugi, Antonio Poggiana, ha informato del potenziamento della terapia intensiva di Monfalcone con due posti letto aggiuntivi ai 4 esistenti, sempre grazie ai contributi raccolti, con la creazione di una stanza di isolamento in cui è possibile applicare una pressione negativa per la gestione delle patologie infettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA