UDINE Ritorna ad abbassarsi la percentuale di contagio da covid-19 in regione, all'8,3% con un totale di 754 nuovi positivi su 9.730 tamponi effettuati, di cui 7.714 molecolari e 2.016 test rapidi. Altri 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi sono stati poi confermati da test molecolare. I decessi registrati sono 20, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 23 novembre e l'11 dicembre 2020 per un totale di vittime che sale a 1.950 da inizio pandemia, di cui 763 solamente nell'ultimo mese. I ricoveri nelle terapie intensive (68) salgono di una unità, mentre quelli in altri reparti scendono di 17, a 671. I totalmente guariti aumentano a 41.208, i clinicamente guariti a 1.165, mentre le persone in isolamento sono 12.179.

Nel dettaglio dei casi di giornata, in regione nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra gli ospiti, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati sono in totale 2. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 5 infermieri, 4 operatori socio-sanitari, un tecnico e un autista; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 4 infermieri, 5 operatori socio-sanitari e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 2 medici, 3 infermieri, 2 operatori socio-sanitari, un tecnico e 3 amministrativi. Al Cro di Aviano sono inoltre risultati positivi un medico, un infermiere, 2 operatori socio-sanitari e un ausiliario. Infine da rilevare le positività al virus di una persona rientrata dalle Isole Canarie e di una dagli Usa.

I vaccinati in Fvg sono, a ieri 1,5 ogni 100 abitanti, tra le regioni in Italia che hanno al momento inoculato il maggior numero di dosi. In base alle 70mila dosi che sono state inviate fino ad oggi per questa prima fase, ha spiegato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, «abbiamo raggiunto la massima capacità vaccinale tenendo conto che per ognuno è prevista una doppia somministrazione». In termini assoluti oltre 18mila persone vaccinate su 1,2 milioni di abitanti. La struttura commissariale nazionale ha assicurato che verranno garantiti flussi di nuove dosi. «Ciò permetterà di continuare a lavorare sull'apertura delle agende per ampliare il più possibile la platea delle persone vaccinabili in questa prima fase - ha commentato Riccardi -. Poi dovremmo capire come il piano nazionale intende procedere per immunizzare le altre categorie». Soddisfatto infine Riccardi per l'alta adesione al vaccino del personale della Sanità pubblica regionale. «Il dato medio - spiega Riccardi - è pari al 70% con punte del 96% tra i medici. Questo è un segnale importante soprattutto nei confronti di quella parte della popolazione che, al momento, è ancora titubante nel sottoporsi alla vaccinazione».

