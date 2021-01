NUOVE REGOLE

TRIESTE La Regione impartisce nuove e più stringenti regole per la manutenzione degli impianti termici dedicati al riscaldamento e alla preparazione dell'acqua calda. E lo fa con un doppio provvedimento della Giunta Fedriga. Infatti una prima delibera, varata lo scorso 18 dicembre su proposta dell'assessore all'ambiente e all'energia Fabio Scoccimarro, per mano della Direzione centrale competente è stata inoltrata a una fitta serie di associazioni di categoria e portatori d'interesse a vario titolo per l'eventuale formulazione di osservazioni e correttivi. E' stato anche organizzato un incontro illustrativo con modalità telematica. Le proposte non sono tardate e la Regione ha deciso di far proprie alcune proposte e di conseguenza ha proceduto all'approvazione di una seconda delibera di Giunta che detta le regole definitive. Si tratta di questioni per lo più tecniche, ma non per questo meno importanti per chiunque possegga un generatore di calore. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore subito: primo gennaio 2021.

In particolare, è stato fatto tesoro di una serie di sottolineature di Confartigianato Imprese Fvg e Cna Fvg, ossia gli artigiani manutentori che figurano sulla prima linea delle manutenzioni. Si stabilisce, fra l'altro, la targatura degli impianti, ma viene accordata la possibilità di procedere a tali operazioni entro il primo luglio prossimo, allo scopo di consentire una collaborativa organizzazione degli adempimenti previsti. Inoltre la Regione ha deciso di far partire la periodicità dei controlli, affidati alla società controllata Ucit, dalla data di registrazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica (Rcee), ferma restando la possibilità che dalla scadenza e fino alla registrazione del dovuto controllo, l'impianto può essere sottoposto a verifica ispettiva per inadempienza. La compilazione dei rapporti di controllo in questione deve avvenire in modo leggibile e completo. Soprattutto, la Regione prescrive che debba essere sempre riportata la data in cui il generatore di calore sia stato installato. E tale data deve coincidere con la data riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto.

LE DEROGHE

Esistono, tuttavia, delle eccezioni: infatti la delibera appena approvata (fra le ultime del 2020 nella seduta di mercoledì 30 dicembre) chiarisce che in caso di generatori installati entro il 31 dicembre 1997, ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare solamente l'anno di installazione nel formato giorno-mese-anno. Allo stesso modo, in caso di generatori datati, installati nell'arco di tempo dal primo gennaio 1998 al 7 ottobre 2005, se non sia possibile rintracciare la citata dichiarazione di conformità è possibile riportare, al posto della data di installazione, la data di collaudo del generatore, anche in questo caso con il formato giorno-mese-anno. Un ulteriore particolare importante viene prescritto dalla Regione: il campo matricola del generatore o del gruppo termico deve essere sempre compilato inserendo la matricola completa in tutte le sue parti. Insomma ciascun impianto deve essere ben identificato e riferibile con assoluta certezza agli interventi di installazione e manutenzione che lo riguardano. Altre osservazioni ricevute dagli uffici regionali non sono state oggetto della delibera della Giunta, poiché è stato ritenuto sufficiente fornire chiarimenti ufficiali attraverso le Faq in corso di pubblicazione sul portale web della Regione Fvg.

Ma come si muoverà l'Ucit nello stabilire dove eseguire i controlli? La Regione ha fissato una serie di priorità, fra le quali primeggiano gli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità. Controlli prioritari, poi, per impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: per tale categoria d'impianti, occorre ispezionare tutti gli impianti ogni due anni. Invece la cadenza sarà quadriennale per i controlli su tutti gli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt. Similmente dovranno essere controllati nella loro totalità su tutto il territorio del Fvg gli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e quelli dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: anche qui la cadenza dei controlli è quadriennale.

