Nuove regole in via della Faula Permessi ztl rinnovati

UDINE Da domani al 30 aprile, in via della Faula nel tratto compreso tra la rotatoria con viale monsignor Nogara e viale Cadore e la prima rotatoria verso via Galilei sono ordinate l'istituzione del senso vietato eccetto bus (7.30-8 nei giorni lavorativi) per ogni categoria di veicolo; l'istituzione di direzione obbligatoria diritto per i veicoli provenienti da viale Monsignor Nogara; la possibilità, in uscita dal Terminal studenti, di effettuare la svolta sia a destra che a sinistra in via Virgili; in questo modo i veicoli di trasporto pubblico locale potranno rientrare in viale Nogara, ovvero percorrere via Martini, via Luzzato, via Quarto e via Galilei con direzione viale Ledra (oppure via Martini, piazzale del Camposanto e viale Firenze con direzione viale Venezia) o in alternativa via Luzzato, via Martini, via Ragogna, via Muris; in via Muris (lato est), l'istituzione di una fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea extraurbano sulla già esistente fermata.

Il Comune ha deciso di concedere la proroga al 30 giugno della validità delle autorizzazioni (permanenti-temporanee e in deroga) con scadenza il 31 dicembre atte a consentire il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali del centro storico e in quelle assoggettate a particolari limiti. In particolare è stato ordinato di prorogare la validità delle autorizzazioni ad eccezione di quelle che consentono transito e sosta al piazzale del Castello e di ogni autorizzazione rilasciata al personale dei Civici Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio; di prorogare fino al 30/06/2020 la validità delle autorizzazioni in particolare nella ztl ed area pedonale anche agli iscritti all'Ordine dei medici e a quello degli odontoiatri.

