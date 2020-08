ENTI LOCALI

UDINE La Regione procede nel dare contenuti ai nuovi Enti di decentramento regionale, realtà che non si possono chiamare nuove Province, istituto cancellato dallo Statuto della Regione con legge costituzionale, ma che ad esse si ispirano come dimensione territoriale ne sono stati istituiti quattro, ognuno a comprendere gli ex territori provinciali , come realtà intermedie tra Comuni e Regione e come immagine, dopo che venerdì la giunta presieduta dal presidente Massimiliano Fedriga ha dato il via libera ai 4 loghi simbolo.

I DETTAGLI

Con il primo luglio ciascuno dei quattro Edr quelli di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste - ha preso in carico la gestione del patrimonio scolastico costituito dagli edifici che ospitano le scuole superiori di ogni ex Provincia e ora si appresta a farsi carico della gestione ordinaria sfalcio compreso delle ex strade provinciali. «Entro l'autunno modificheremo la norma che consentirà il trasferimento della competenza della gestione delle ex strade provinciali da Fvg Strade agli Edr», conferma l'assessore regionale alle Autonomie Pierpaolo Roberti. Dopo la soppressione delle Province, la competenza su queste strade era stata trasferita alla società in house della Regione, Fvg Strade, ma «i risultati non sono stati di certo fantastici evidenzia Roberti -, con l'aggiunta che, con il trasferimento del personale provinciale, si è creata una realtà con differenze contrattuali che hanno creato tensioni e che vanno risolte». Sarà di competenza degli Edr anche la rete delle piste ciclabili, ormai articolata.

POLEMICHE

Un disegno che non piace assolutamente alle opposizioni in consiglio regionale, sin da subito contrarie alla costituzione di realtà che «fanno fare un passo indietro che non giova a nessuno», ribadisce la capogruppo del M5s, Ilaria Dal Zovo. «Gli Edr non servono. Per la gestione delle strade è sufficiente Fvg Strade sostiene la pentastellata -. Quanto all'edilizia scolastica, la Direzione centrale dell'assessorato competente ha mezzi e e risorse per gestirla. Al limite si sarebbero potuti fare degli uffici decentrati nelle cinque sedi che la Regione ha già sul territorio». Lettura smontata da Roberti, che evidenzia: «Fvg Strade è un ente strumentale adatto per le opere strategiche dai ponti alle gallerie e per la gestione delle grandi arterie. Una realtà efficiente in questa dimensione non è detto che lo sia in un altro contesto: ognuno deve svolgere i compiti per cui è tarato». Nello specifico, si tratta di «attivare un gestore che sia vicino al cittadino e alle sue esigenze, un ente con il quale il sindaco possa rapidamente segnalare che c'è lo sfalcio da effettuare o che in un tratto manca il sale dopo una nevicata. Sono servizi che incrociano la vita quotidiana dei cittadini e che devono essere garantiti in maniera efficiente». Rispedite al mittente anche le possibili osservazioni su un aumento dei costi, rispetto alla precedente organizzazione istituzionale. «Una stupidaggine dice Roberti -. Gli unici costi risparmiati con il taglio delle Province sono stati quelli dell'indennità dei consiglieri, abbondantemente compensati dal trasferimento dei dipendenti provinciali in Regione, con relativo adeguamento di retribuzione». Anche il Pd, però, non demorde dalle critiche e smonta la consistenza dei nuovi Edr. «Già delle Province pochi sentono la mancanza, credo nessuno volesse ulteriori uffici regionali, perché questo sono, ed una Regione ancor più accentratrice a discapito dei Comuni», considera infatti il segretario regionale dei Dem, Cristiano Shaurli, che bolla i nuovi loghi come «l'ultima puntata di un gigantesco imbroglio che sta andando avanti dalla campagna elettorale». La Lega, ricostruisce, «ha promesso prima un ritorno al passato con nuovi Consigli e giunte provinciali eletti per creare altre comode ed inutili poltrone inutili, mentre lavoratori e le imprese non sanno che farsene ed attendono Istituzioni in grado di dare risposte migliori, più efficienti e più veloci. Fallito per ora questo tentativo e totalmente fallita la riforma degli Enti locali, che non ha risolto un problema ai Comuni e non ha visto nascere nemmeno un'aggregazione si passa ai disegnini».

Ma Roberti evoca proprio il Pd, partito di maggioranza nella scorsa legislatura, riguardo all'eredità ricevuta in conto edilizia scolastica. «C'erano lavori fermi per milioni e milioni, perché le Uti dei capoluoghi non avevano dirigenti e tecnici sostiene -. Cito solo i 40 milioni sul Malignani di Udine e un'altra ventina di milioni per l'edilizia triestina. Abbiamo ereditato un'emergenza, cui ora si è aggiunta la complessità generata dal Covid». La precedente amministrazione ha proceduto con «riforme affrettate che poi non sono partite. Noi abbiamo deciso di procedere passo dopo passo: agli Edr diamo le competenze man mano che attribuiamo il personale».

Antonella Lanfrit

