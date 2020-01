Nuove etichette sugli alimenti Il Pd: Fedriga si faccia valere

ALIMENTARI

UDINE Fanno discutere le nuove etichette con semaforo sui prodotti alimentari nei supermercati francesi, che rischiano di penalizzare anche delle eccellenze made in Friuli. Il governatore Massimiliano Fedriga ha fatto sapere di aver «chiesto all'assessore all'agroalimentare, Stefano Zannier, di iniziare una campagna informativa e massiccia in tutta la regione Friuli Venezia Giulia per spiegare, in modo dettagliato, la qualità dei prodotti italiani e regionali, paragonandoli ai metodi produttivi di altri paesi europei (compresi i vini francesi). Così da far comprendere in modo chiaro che mangiare italiano significa mangiare sano. Cosa che non si può dire rispetto alle produzioni di altri paesi del continente. Avremo un occhio di riguardo in particolare per i prodotti francesi», ha scritto in un post su Facebook. Ma il capogruppo Pd Sergio Bolzonello ha replicato: «Il sistema di valutazione della qualità alimentare Nutri-score rischia di essere estremamente penalizzante per il comparto dell'export agroalimentare del Fvg. Una semplice campagna informativa non risolverà le cose ed equivarrebbe a mettere la polvere sotto il tappeto. È sulla politica europea che dobbiamo agire: noi siamo pronti a sostenere un'eventuale azione che parta dal Fvg, ma Fedriga faccia leva anche in maniera ufficiale sui suoi europarlamentari affinché contribuiscano a scongiurare l'arrivo di questo nocivo sistema». Il capogruppo dem ha annunciato dunque un'interrogazione. «Il sistema di controllo in discussione sembra presentare numerose lacune che potrebbero compromettere l'export di molti marchi del nostro Made in Italy. Il caso del prosciutto di San Daniele dop, che sarebbe bollato come nocivo con una certificazione di punteggio D, oltre a essere un'esagerazione assolutamente fuori luogo è emblematico e deve portare l'attenzione su tutto il comparto enogastronomico del Fvg: altre tipicità, secondo i criteri seguiti per valutare il San Daniele, sono a rischio».

