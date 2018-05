Nuove corse e nuovi chilometri in vista in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PROSPETTIVEUDINE Nuovi chilometri e nuove corse in vista anche per la città di Udine. Come ricorda l'assessore uscente alla Mobilità Enrico Pizza, infatti, dopo l'aggiudicazione del mega-appalto regionale per la gestione del trasporto pubblico locale, «la nuova gara andrà a raddoppiare i servizi urbani a parità di risorse. Finalmente - esulta, chiudendo la sua esperienza da assessore comunale - avremo un trasporto pubblico locale degno della città e dell'hinterland».Ma dove potrebbe essere potenziato il servizio pubblico? Ovviamente,...