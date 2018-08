Nuove concessioni, entro agosto il dossier per l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NUOVO SCENARIOTRIESTE Quello della holding autostradale del Nordest, proposto dal presidente veneto Luca Zaia, è un progetto lungimirante e corretto, che dopo la tragedia del viadotto di Genova può ricevere un importante impulso. Sarebbe un'aggregazione tutta pubblica in un'area cruciale del Paese, ma resta il fatto che non è una questione immediata né potrebbe materialmente diventarlo: la primissima cosa da fare è conseguire l'obiettivo di mettere in sicurezza le nuove concessioni di Autovie venete per la A4 Venezia-Trieste e tratte...