IL QUADROUDINE In Fvg 2.300 assunzioni in meno nel primo trimestre di quest'anno, ma a marzo segnali di svolta. Nei primi tre mesi del 2021 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusa l'agricoltura) è diminuito del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (circa 2.300 unità in meno). La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ad eccezione del...