UDINE Svelata la composizione delle Frecce Tricolori 2021. Come consuetudine della Pattuglia acrobatica nazionale, alla vigilia di ogni stagione di attività viene effettuato un ritocco con l'introduzione di qualche nuovo pilota. Esce così di scena, dopo cinque anni, il maggiore pordenonese Emanuele Savani sostituito dal capitano Alessandro Sommariva, un ligure proveniente dal 4. Stormo di Grosseto che nei mesi scorsi ha svolto a Rivolto il necessario periodo di addestramento. Della squadra ancora agli ordini del colonnello Gaetano Farina rimangono confermati il sanvitese Stefano Vit leader in volo nonché Alfio Mazzocoli, Federico De Cecco, Pierluigi Raspa, Alessio Ghersi, Paolo Marocco, Oscar Del Dò, Simone Fanfarillo e Massimiliano Salvatore. Saranno loro i protagonisti di esibizioni e sorvoli fissati dal programma del nuovo anno (in corso di elaborazione da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare italiana). Questo deve tenere conto della pesante situazione dettata dalla epidemia del Coronavirus che limita fortemente assembramenti e pubbliche manifestazioni.

Uno scotto che le Frecce hanno già pagato nei mesi scorsi ma che non ha vietato loro di effettuare sorvoli sulle città italiane capoluoghi di regione (e anche la località di Codogno: prima zona rossa della emergenza sanitaria) liberando i fumi biancorossoverdi dei loro aerei così da materializzare un ideale Abbraccio tricolore. La presentazione delle Frecce Tricolori 2021 ha appena avuto luogo nell'aeroporto di Rivolto in occasione di una ridimensionata edizione della loro tradizionale festa per gli auguri di fine anno. Niente schiere di invitati come nel recente passato ma solo selezionate presenze cominciando da quella del generale Francesco Vestito, comandante le Forze da combattimento della Prima Regione Aerea dell'Arma azzurra. Per la Regione Friuli Venezia Giulia presente l'assessore Stefano Zannier affiancato da Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo. Non mancavano il colonnello Marco Bertoli, da qualche mese comandante il Secondo Stormo che ha la gestione della base di Rivolto, una delegazione del personale aeroportuale di assistenza e Remigio Villanova e Bruno Di Lenardo in rappresentanza degli oltre cento club di sostenitori che le Frecce vantano in tutta Italia e anche in alcuni paesi esteri.

La serata è stata arricchita dalla proiezione del documentario Sessant'anni in volo: la Pattuglia acrobatica nazionale (firmato da Antonia Pillosio) realizzato dalla Rai-Tv in collaborazione con l'Aeronautica Militare e dal resoconto dell'iniziativa benefica Un dono dal cielo per la raccolta di fondi da destinare ad una associazione che opera in favore dell'ospedale pediatrico triestino Burlo Garofolo. Presentati, inoltre, poster e brochure delle Frecce Tricolori. Di particolare interesse quest'ultima poiché legata al 60. di costituzione della formazione (risalente appunto al 1961).

Paolo Cautero

