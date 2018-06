Nuova rotonda in via Colugna, da domani il cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Disagi alla circolazione in vista nella zona dell'ospedale cittadino e di piazzale Chiavris. Prenderanno il via domani, infatti, i lavori relativi alla modifica della viabilità su un tratto di via Colugna. Tale modifica consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria dalla quale si innesterà la strada interna al sedime ospedaliero, che consentirà di raggiungere il nuovo ospedale una volta che saranno stati completati il terzo e il quarto lotto. La realizzazione della nuova rotatoria - spiega l'Azienda sanitaria - sarà...