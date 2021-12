VIABILITÀ

UDINE Via libera alla pista ciclabile che collegherà Udine Nord a Feletto Umberto.

La giunta Fontanini ha infatti approvato il progetto definitivo, con la previsione di avviare i lavori verso marzo del prossimo anno. «Si tratta di un collegamento che da via Friuli arriverà in Comune di Tavagnacco ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - passerà in via Leonacco, a ridosso di via Feletto, e in via Pascats, riqualificando un percorso storico naturalistico molto amato dal ciclisti, ma che ora ha problematiche legate alle esondazioni della Tresemane: la sistemazione quindi sarà anche idraulica».

L'investimento per i lavori sarà di 111mila euro. Il nuovo percorso ciclabile è collegato però a un'altra pista che l'amministrazione Fontanini vuole realizzare, nell'ambito di una rete integrata e coerente di percorsi per la mobilità lenta.

«Da via Friuli ha continuato infatti Michelini - partirà un'altra ciclabile di collegamento con l'Ospedale e via Forni. Questa amministrazione ha a cuore la mobilità lenta e passo a passo sta completando il progetto per una città sempre più green, bella da punto di vista naturalistico e attrattiva dal punto di vista turistico».

SERVIZI CIMITERIALI

L'illuminazione votiva dei quattro cimiteri comunali sarà risistemata e gestita tramite un project financing, con una concessione che vale più di 7 milioni in 23 anni. «Attualmente se ne occupa direttamente il Comune attraverso i propri dipendenti e tramite gara d'appalto ha spiegato Michelini - la gran parte degli impianti sono vetusti e necessitano di interventi; serve inoltre una gestione moderna per garantire il servizio in maniera migliore ai cittadini. Le strade sono quindi due: o l'amministrazione continua a gestire direttamente, investendo ingenti risorse, oppure come fanno anche altri grandi Comuni, si possono coinvolgere privati, tramite una finanza di progetto, in modo che investano loro e poi rientrino con la concessione del servizio. Tutto questo ovviamente viene messo a gara e vi potranno partecipare tutte le società interessate. Noi abbiamo approvato l'adesione di una società che si è proposta e ha fatto delle offerte che, oltre al rifacimento degli impianti elettrici, riguarda il potenziamento della videosorveglianza e la realizzazione di nuovi punti di presa acqua. La proposta prevede un milione di investimenti in due anni, da parte di questa azienda friulana; una concessione di 23 anni dal valore di 7,2 milioni di euro e il mantenimento dell'attuale costo per l'utenza (circa 17 euro l'anno). Ovviamente, ora il documento andrà al vaglio del consiglio comunale e poi a gara».

Al.pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA