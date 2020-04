IL PUNTO SULL'EPIDEMIA

UDINE I numeri migliorano, ma è un'altra giornata nera per i decessi, 10. Tra le vittime di ieri, Ines Tolazzi, classe '35 e originaria di Rive D'Arcano, ma ricoverata dai primi di marzo a Pinzano, dove si trovava ospite da un conoscente. Ed è notizia di ieri anche il decesso di un uomo di 63 anni di Povoletto, già affetto da patologie pregresse e ricoverato a Udine il 23 marzo, poi deceduto nei giorni scorsi. Sale dunque a 41 il numero di nuovi casi che portano a 2.858 i positivi accertati in Fvg. Arriva, invece, a 1.111 il numero dei totalmente guariti e a 356 quello dei clinicamente guariti. Sono 18, invece, i pazienti che e si trovano in terapia intensiva e 138 i ricoverati in altri reparti. Scende, infine, sotto mille, il numero di persone in isolamento domiciliare: 979.

ANZIANI CONTAGIATI

Il vicesindaco di Tricesimo Renato Barbalace ha invece comunicato che nella casa di riposo Nobili De Pilosio, due degli 80 anziani ospiti, seguiti da circa 60 operatori, sono risultati positivi al Coronavirus. Un ospite, accolto nell'ospedale di Udine per accertamenti collegati a una patologia cronica, è risultato positivo al tampone e i successivi 140 test nella residenza hanno individuato un'altra anziana positiva, trasferita a Palmanova. Per altri ospiti è scattata la quarantena preventiva in isolamento, mentre alcuni operatori sono stati alloggiati in albergo.

NEWS PER I PAPÀ

I futuri padri potranno rientrare nelle sale parto per assistere alla nascita dei figli, ma solo «al momento del parto e non durante l'intero travaglio, purché sia garantito il rispetto delle misure di sicurezza, garantendo così la tutela della salute della partoriente, del neonato e del personale sanitario»

Durante il parto devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale e mantenuta la distanza di almeno un metro tra gli operatori sanitari e il futuro padre. Inoltre, quest'ultimo non deve avere alcun sintomo riconducibile all'infezione da Covid-19, come temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, tosse o rinite, e non dev'essere entrato in contatto con soggetti risultati positivi».Saranno le aziende sanitarie a valutare la possibilità di far accedere i futuri padri in base alla struttura dei punti nascita e alla complessità del parto nel contesto dell'emergenza.

ESEMPIO FVG

Sulla mancanza di reagenti per i tamponi per soddisfare la domanda della Regione Lombardia Marco Degli Angeli, consigliere regionale penta stellato, consiglia ai vertici regionali di seguire l'esempio del laboratorio di virologia dell'ospedale di Udine che in pochi giorni ha raddoppiato la capacità di analisi. «Quello di Udine ha dichiarato - è un protocollo da portare all'attenzione della comunità scientifica e dei decisori politici. In un momento disperato, grazie agli sforzi dei ricercatori biomedici, è stato possibile mettere a punto un nuovo protocollo, che ha tagliato i costi e dimezzato i tempi di risposta, consentendo di bypassare il problema legato alla carenza internazionale dei kit e, contemporaneamente, mantenere lo stesso profilo di amplificazione»..

ALTRI INFERMIERI

Serve iniezione di personale negli ospedali. Per questo si attingerà alla graduatoria del concorsone per infermieri che sarà utilizzata fino al 984° posto. In arrivo, dunque, 79 infermieri nelle aziende della regione. Ed è nero su bianco anche l'avviso per reclutare infermieri a tempo pieno da assegnare alla Sores, la struttura regionale di emergenza. Ma non servono solo risorse umane, bensì cresce la necessità di ulteriori dispositivi. Così, l'Agenzia regionale di coordinamento per la salute ha portato avanti negoziazioni urgenti per acquistare dispositivi di protezione individuale, medici, a uso diagnostico e farmaci necessari, per un importo complessivo di circa 10milioni di euro.

LA NUOVA TAC

A tempo di record è stata installata al Santa Maria della Misericordia di Udine la nuova tac acquistata grazie alla donazione di Confindustria. «Dal 24 marzo, quando è stato evidenziato il fabbisogno dell'ospedale spiega il direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti - a fronte della disponibilità da parte di Confindustria a coprire oltre metà dei costi, siamo riusciti a ottenere l'apparecchiatura il 10 aprile. Grazie al lavoro dei tecnici, dopo Pasqua è stato possibile montarla, collaudarla e renderla operativa dal 20 aprile. In condizioni normali la procedura avrebbe richiesto diversi mesi».

Lisa Zancaner

