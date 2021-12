La fotografia della Fondazione Gimbe, nel suo report indipendente del giovedì, registra una nuova impennata di casi e decessi a livello nazionale. In Friuli Venezia Giulia, durante la settimana presa in considerazione, dal 13 al 19 dicembre, i contagi sono saliti del 13,8 per cento (4.823 contro i 4.240 conteggiati la settimana precedente), tuttavia l'indice rt è rimasto quasi invariato, passando da 1,02 a 1,05, cosa che consente di mantenere l'attuale zona gialla ed evitare ulteriori restrizioni durante le feste di Natale. I contagi sono saliti, ma la buona notizia è che ci sono meno focolai, quest'ultimi individuati soprattutto in case di riposo e strutture per persone fragili. Ne sono stati conteggiati 1.908 nella settimana di riferimento, mentre erano 2.190 la precedente. Negli ospedali il personale sanitario è sempre sotto pressione. Nei reparti di Terapia intensiva il tasso di occupazione dei posti letto è salito dal 16 al 17 per cento: 29 pazienti ricoverati al 20 dicembre su un totale di 175 posti letto. Nelle Medicine il tasso di occupazione dei posti letto è sceso dal 25 al 23 per cento: 295 ricoverati su 1.277 posti letto disponibili. A livello nazionale l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti in 54 province, comprese le quattro del Friuli Venezia Giulia. La situazione più grave si registra a Trieste con 556 casi, seguita da Pordenone (405), Gorizia (348) e Udine (315).

