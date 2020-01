Nuova guida per gli agricoltori «Nodo cimici fra le priorità»

AGRICOLTURA

UDINE Nuova guida regionale per la Cia. L'Assemblea degli Agricoltori Italiani del Friuli Venezia Giulia alla presenza del presidente nazionale Dino Scanavino, ha eletto il nuovo presidente regionale che punta a guidare il rilancio dell'organizzazione.

L'imprenditore agricolo Andrej Lakovic, di Doberdó del Lago, si legge in una nota del sodalizio, «sarà il punto di riferimento di un gruppo di agricoltori che vuole riportare l'agricoltura al centro dell'attenzione nella nostra regione».

Agricoltura, ambiente, produzione, lavoro, made in Italy, Europa, sviluppo aree interne sono le linee strategiche che Lakovic ha tracciato nel suo intervento senza dimenticare i grandi problemi che attanagliano il settore, i cambiamenti climatici, la contraffazione, i dazi, la prepotenza della grande distribuzione, gli ungulati e da ultimo anche la cimice asiatica.

Il nuovo Presidente sarà affiancato da un gruppo di imprenditori: Fabio Lorenzon, Paolo Della Siega, Giuliano Pozzar e Adriano Bravin che sono stati eletti Vice Presidenti e insieme ai presidenti della Kmecka Sveza Franz Fabec, di Pordenone Elio Battistin, Donne in Campo Beatrice Marizza, dei giovani Agia Luca Malisani e dei pensionati Anp Maria Rosa Zanin, formeranno la Giunta esecutiva.

L'elezione del presidente, della giunta, della direzione, il grande rinnovamento dell'apparato e l'acquisto della prestigiosa sede di Udine «segnano il termine di una stagione di profondi cambiamenti della storica organizzazione agricola del Friuli Venezia Giulia», si legge in una nota.

«C'è tanto lavoro da fare - ha concluso Lakovic - e già a partire dal prossimo 30 gennaio saremo in piazza a Ferrara insieme a tutti gli agricoltori del nord Italia per protestare contro la scarsa attenzione delle istituzioni ai danni provocati dalla cimice asiatica»

