Nuova edicola, critiche dal Pd

LA POLEMICAUDINE La nuova edicola del centro sarà probabilmente in Piazza Lionello. Questa almeno è la volontà dell'amministrazione, ma l'ultima parola spetta alla Soprintendenza. La novità è emersa durante il consiglio comunale di venerdì, quando si è discussa la variazione di bilancio che comprendeva anche 60mila euro per l'acquisto di una nuova struttura, dopo la fine della concessione di quella in Piazza San Giacomo, che deve essere smantellata. Vogliamo comprare una edicola di maggiore pregio ha detto l'assessore Francesca...