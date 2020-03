L'appello dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari in prima linea impegnati nella battaglia contro il virus non è caduto nel vuoto. Chiedevano di poter disporre di abitazioni vicine al posto di lavoro, dove l'emergenza virus impone loro ritmi forzari, per potersi riposare, fra un turno e l'altro, prima di rientrare in ospedale, senza rischiare di contagiare i loro familiari. E il Friuli non si è tirato indietro.

«Le disponibilità arrivano fortunatamente numerose», spiega Massimo Simonetti, trovando il tempo di rispondere ad una mail del cronista, fra i turni in reparto e le risposte da dare a chi offre alloggi. La solidarietà, che al Friuli non ha mai fatto difetto, si è fatta sentire anche in questo caso. «Al momento abbiamo un buon e inaspettato riscontro», dice, quando gli si chiede quante proposte abbiano ricevuto.

Fra gli appartamenti messi a disposizione di chi ogni giorno con coraggio aiuta chi combatte contro il virus nei reparti Covid-19 c'è anche quello di Cristiana Chiarotto, agente immobiliare che si divide fra Udine e Trieste (ma è di origini pordenonesi) e di suo fratello Luciano, in via Micesio a Udine, a due passi dal centro e dal Santa Maria della Misericordia. Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, lei era stata fra i primi nel capoluogo friulano (sulle orme di un'analoga iniziativa di Triestevillas) a mettere a disposizione gratuitamente per un mese l'alloggio, attualmente sfitto, per medici e infermieri impegnati in corsia per combattere il virus. Anche Chiarotto si è messa in contatto con gli operatori sanitari che hanno lanciato l'appello, grazie alla e-mail alloggipersanitari@gmail.com. «Sto finendo di allestire l'appartamento. Ho appuntamento con l'elettricista per mettere la piastra ad induzione, che è l'unica cosa che manca, e per finire di preparare i locali. Attendo una conferma dai medici, che mi hanno risposto e mi hanno ringraziato», dice l'agente immobiliare. «Sicuramente usufruiremo dell'appartamento di via Micesio allo scorrere della graduatoria», assicura Simonetti.

