NOVITÀUDINE Da ieri, l'area verde tra via Parini e via Manzini si chiama Parco Martiri delle Foibe. La giunta, infatti, accogliendo la mozione del consigliere Luca Onorio Vidoni e approvata dal consiglio comunale, ha modificato il nome dell'area, sostituendo il precedente vittime con martiri. Orgogliosamente ha commentato l'assessore alla toponomastica, Alessandro Ciani -, possiamo dire che con oggi (ieri per chi legge, ndr) quel parco avrà una nuova intitolazione, più degna per ricordare quella tragedia che ha visto coinvolte tante...