Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL POST COVIDUDINE Nove psicologi arruolati a tempo in regione per gestire i traumi e i disagi innescati dalla convivenza forzata con la pandemia. Nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale i quattro professionisti che hanno ricevuto l'incarico di lavoro autonomo dovrebbero prendere servizio già oggi, come spiega il presidente dell'Ordine degli psicologi Roberto Calvani, che tanto si è speso per fare in modo che lo stanziamento...