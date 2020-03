La Regione è pronta a dedicare nove letti di terapia intensiva, quindi con l'ausilio della ventilazione assistita, ai pazienti che in futuro dovessero risultare affetti da patologie generate dal Coronavirus, anche se al momento non si registrano casi positivi. Lo ha annunciato ieri il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi. Attualmente i posti disponibili nei reparti di Terapia intensiva del Fvg sono 72. La situazione in regione è stata ieri al centro di una videoconferenza dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova, che ha visto impegnati lo stesso Riccardi assieme al commissario straordinario per l'emergenza

coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell'incontro svoltosi ieri mattina. Nel vertice tutte le Regioni hanno fornito i relativi numeri riguardanti la situazione territoriale in merito

all'emergenza Coronavirus nel nostro Paese.

Nella circostanza è stato fatto il punto sui numeri e sulle misure attivate. I tamponi effettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi prima del caso risultato positivo in serata) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente in isolamento domiciliare risultano essere 39. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di venerdì sono state complessivamente 1807.

© RIPRODUZIONE RISERVATA