LA FINE DEL CONFINAMENTO

UDINE Lunedì 2 marzo 2020, sala operativa di Palmanova. La Regione, dopo un braccio di ferro, ha chiesto e ottenuto da Roma di proseguire con la chiusura a oltranza delle scuole. Due giorni prima, un convegno di agronomi a Udine causava il primo mini-focolaio: dieci casi, ufficializzati in un bollettino ancora scarno e primordiale proprio il 2 marzo. Da quel giorno, per tre mesi, non ci sarebbe stato più nulla di scarno o di normale: i bollettini, come la conta dei morti. Novanta giorni che hanno sconvolto la famiglie di chi non ce l'ha fatta e la quotidianità di tutti. Ma oggi, dopo 135 posti di terapia intensiva inventati in pochi giorni, 336 vittime, la quarantena per tutti e un mare di incertezze ancora da decodificare, il Friuli Venezia Giulia è pronto a lasciarsi alle spalle i novanta giorni più lunghi del nuovo secolo. Ancora 24 ore di attesa, perché la vecchia ordinanza regionale scadrà solo alle 23.59 di oggi, poi si potrà davvero dire che la regione si sarà lasciata alle spalle una rete di divieti mai vista prima.

GLI SPOSTAMENTI

In realtà per la novità più importante (a livello nazionale) non ci sarà nemmeno bisogno di aspettare domani. Da oggi, infatti, è ufficiale la possibilità di spostarsi su tutto il territorio nazionale senza più limiti. Via l'autocertificazione, che ormai serviva solamente per passare dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, e addio a un confine inventato che dall'8 marzo (data coincisa con l'istituzione della zona arancione per le province di Venezia e Treviso) divideva il Nordest abituato a vivere quasi in simbiosi. Migliaia di cittadini del Fvg potranno tornare a far visita anche a un parente, un amico, un affetto residente ad esempio in provincia di Padova, senza doversi giustificare. Lo stesso varrà per qualsiasi altra regione su tutto il territorio nazionale. Un fine settimana sul Lago di Garda? Non sarà più un problema. Così come non lo sarà una gita a Trieste per un cittadino - ad esempio - residente a Milano. Da oggi torna a circolare il Frecciarossa Milano-Trieste, da domani via anche il Trieste-Roma. Ancora attesa per le tratte che toccano Pordenone e Udine. E se dal punto di vista sanitario la riapertura delle regioni rappresenta una sfida, per l'economia si può già parlare del primo vero tentativo di riparenza, con un occhio di riguardo al turismo.

LE ATTIVITÀ AL VIA

Ieri il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha terminato la revisione della nuova ordinanza. Oggi è prevista la firma, domani l'entrata in vigore. Ma il documento c'è e conferma la rimozione dell'obbligo di portare la mascherina all'aperto. In più, tante altre riaperture. Al cinema o a teatro dovrà essere garantito il metro di distanza tra gli spettatori (non se componenti dello stesso nucleo familiare) e le capienze saranno ridotte. Nei centri benessere vale sempre la distanza di un metro, mentre per gli ombrelloni lo spazio dev'essere di 10 metri quadri. Per quanto riguarda le spa con idromassaggio e vasche, ogni persona dovrà poter godere di 7 metri quadri in caso di attività natatoria e di 4 metri quadrati senza attività natatoria. Saune e bagni turchi funzioneranno solo se private, cioè inserite nelle stanze di un hotel mentre per le Terme di Grado e di Lignano, per fare due esempio, non saranno autorizzate trattandosi di ambienti umidi. L'obbligo della mascherina sarà presente nelle aree di attesa. Per quanto riguarda le sagre, varranno distanziamento e contingentamento degli ingressi. Nei parchi tematici (zoo, avventura) si dovrà tenere il metro di distanza. Due metri, invece, durante le attività fisiche. La formazione professionale dovrà avvenire preferibilmente all'aperto e comunque con la regola della mascherina e del metro di distanza. Gli informatori del farmaco dovranno evitare l'uso promiscuo di oggetti. Potranno tornare al lavoro anche le guide alpine e quelle turistiche. Mancano ancora le linee guida per le discoteche e lo sport amatoriale di gruppo, ma la svolta potrebbe arrivare la prossima settimana.

I TEST SIEROLOGICI

Intanto da oggi via anche ai test sierologici privati e a pagamento. Per sottoporsi all'esame è necessaria la prescrizione del proprio medico o la richiesta dell'azienda per la quale si lavora, con prezzi che oscillano tra i 20 e i 50 euro.

Marco Agrusti

