«In Friuli Venezia Giulia operano 170 strutture residenziali per anziani, con 10.930 posti letto complessivi; in 24 di queste sono stati registrati 270 casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti. I decessi tra gli ospiti sono stati 90, ma 54 di essi si sono verificati in ospedale e nel 95% dei casi si è trattato di persone con pluripatologie e un'età media di 83,9 anni. La letalità del Covid-19 nella nostra regione si attesta al 7,44% contro il 12,67% nazionale».

Il vicepresidente e assessore alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi difende l'operato della Regione nell'emergenza da lui gestita in prima persona.

E in merito alla diffusione del contagio all'interno delle strutture per anziani, argomento sul quale alte si sono levate le polemiche nei giorni scorsi,ha spiegato che «il numero di contagi tra il personale delle case di riposo, che non è afferente al Servizio sanitario regionale, si attesta su 230 casi, pari al 3,83%. Di questi, 164 hanno dichiarato di aver contratto l'infezione sul posto di lavoro, 63 non hanno idee di come hanno contratto la malattia e 3 al di fuori del luogo di lavoro. In base alle proiezioni dei dati elaborata dall'Istituto superiore di sanità, il tasso di mortalità rispetto ai decessi totali e tra i Covid positivi con sintomi influenzali nelle strutture residenziali e socioassistenziali al 6 aprile per il Friuli Venezia Giulia si attesta sullo 0,5%, il quarto più basso d'Italia. Dobbiamo puntare alla massima collaborazione tra istituzioni, evitando polemiche e ricordandoci dell'importanza della solidarietà per la quale la nostra regione si è sempre distinta».

Toccando il tema dei dispositivi di protezione, Riccardi ha spiegato la Regione ha garantito con risorse proprie l'85% dei Dpi a disposizione del Servizio sanitario regionale».

Riguardo alle prossime fasi della gestione dell'emergenza Riccardi ha chiarito che «la Regione dovrà modulare le misure adottate sulla base delle prossime decisioni del Governo. Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia ha già messo in campo molte risorse e la crisi ha drenato molte energie, per cui gestire una seconda onda di infezioni, causata da un allentamento delle misure di distanziamento sociale in presenza di persone affette da Covid-19 ma asintomatiche, potrebbe metterlo in difficoltà. Fino a quando non avremo a disposizione evidenze scientifiche che garantiranno elementi di protezione dal virus non sarà possibile tornare alla normalità».

