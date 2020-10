IL CASO

UDINE Furti, ubriachi alla guida e carenze igienico sanitarie. Hanno scoperto un po' di tutto i Carabinieri del Norm e delle Stazioni di Udine, Udine Est e Feletto Umberto, insieme al Nucleo antisofisticazione e sanità, e al Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Udine che dal pomeriggio alla notte di martedì hanno battuto a tappeto la zona di Borgo Stazione nel capoluogo friulano. Tra via Roma e viale Europa Unita sono scattati infatti controlli straordinari finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, anti-Covid e del rispetto del lavoro, ma anche al contrasto della criminalità diffusa che hanno portato a 17 veicoli, un motociclo e 65 persone controllate per un totale di 12.700 euro di sanzioni elevate.

GLI EPISODI

A finire nei guai un uomo di 33 anni, cittadino pakistano, gestore di un locale di via Roma dove sono stati riscontrati la mancata revisione degli estintori, l'assenza delle cassette di pronto soccorso, la mancata esposizione delle note informative anti Covid-19 e l'assenza di soluzioni disinfettanti per le mani. Mancavano anche le indicazioni sulla presenza o meno di allergeni per quanto riguarda i prodotti alimentari in vendita. Per lui è scattata una sanzione di 6.000 euro. In viale Europa Unita controllata una cittadina dominicana residente a Udine, di 31 anni, denunciata perché nel suo locale era sprovvista di cassetta di pronto soccorso; è stata sanzionata per 2.300 euro per la mancata esposizione delle note informative anti Covid. Anche in questo caso non c'era la soluzione alcolica destinata ai clienti e, in più, è stata riscontrata la mancata chiamata di un lavoratore intermittente. Un altro locale gestito da un uomo di 48 anni residente a Tavagnacco è stato oggetto di controllo: è risultato non in regola per le cassette di pronto soccorso; per lui è scattata una sanzione di 1.500 euro per la mancata esposizione delle note informative anti-Covid e sempre per l'assenza di sostanze alcoliche destinate ai clienti. Nei confronti del titolare di un altro locale di via Roma, poi, gestito da un cittadino bengalese di 37 anni, è scattata la denuncia per l'assenza di cassette di pronto soccorso con multa di 1.500 euro per la mancata esposizione delle note informative. Un quinto titolare di un locale di viale Europa Unita, una cittadina rumena di 53 anni residente a Udine, è stata sanzionata per 1.400 euro per carenze igienico-sanitarie.

LE ALTRE DENUNCE

Nello stesso contesto sono stati denunciati per violazione del divieto del ritorno nel comune di Udine una donna di 52 anni, cittadina bulgara, in Italia senza fissa dimora, sorpresa in viale Europa Unita, e un ragazzo di 25 anni, cittadino pakistano, in Italia senza fissa dimora, sorpreso anche lui in viale Europa Unita. Sono stati denunciati poi una cittadina ungherese di 32 anni, residente a Udine, e un ragazzo di vent'anni, cittadino senegalese, residente a Tavagnacco, per furto di generi alimentari all'interno dell'esercizio Prix di via Leopardi. Non sono mancate infine le infrazioni per guida in stato di ebbrezza che hanno riguardato un uomo di 63 anni, tarvisiano, sorpreso in via Roma con un tasso alcolemico di quasi 2 grammi per litro. La vettura è stata sequestrata.

