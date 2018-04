«Non sono fatti tuoi» E gli punta la pistola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LITIGIOUDINE Nota una coppia di giovani litigare animatamente in strada. Vede un ragazzo schiaffeggiare una ragazza e interviene in sua difesa, suonando il clacson dell'auto. Ma il giovane non la prende bene, si volta e minacciandolo con una pistola, poi risultata essere un'arma giocattolo, lo invita a farsi gli affari suoi. È cominciato così, con l'intervento di un passante, un movimentato episodio che ha fatto finire nei guai con la giustizia la coppia di giovani, entrambi 18enni udinesi. L'episodio si è verificato intorno alle 12...