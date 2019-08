Non solo centro, la cultura sbarca nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Palazzo D'Aronco conferma l'attenzione alla cultura nei quartieri, per valorizzare e promuovere l'identità e le tradizioni del Friuli. Il Comune, su proposta dell'assessore Fabrizio Cigolot, ha dato il suo appoggio a una doppia rassegna autunnale di teatro nelle circoscrizioni, che prevede tre spettacoli per bambini (due all'auditorium Bellavitis e uno nella sala polifunzionale di Cussignacco) e altre sette di teatro amatoriale anche in friulano, in collaborazione con le associazioni del territorio (una sempre a Cussignacco, tre allo spazio...