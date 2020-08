LA VICENDA

UDINE Tenta la fuga per le vie del capoluogo friulano. Ma viene fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine, impegnati nei controlli sul territorio. Così un giovane albanese residente in città finisce nei guai,

L'EPISODIO

Nella tarda serata del 17 agosto scorso gli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine hanno tratto in arresto un cittadino straniero che, a bordo di una vettura, non si è fermato all'alt intimato dagli agenti, dandosi alla fuga ed innescando un pericoloso inseguimento per le vie cittadine, incurante della segnaletica stradale e degli altri utenti della strada. Il fuggitivo ha tentato di seminare la Volante, che si è prontamente lanciata all'inseguimento tra le vie cittadine

A quanto riferito, l'auto guidata dall'uomo in fuga, dopo aver effettuato manovre azzardate nel tentativo di scappare, ha terminato la propria corsa contro il muro di un condominio, finendo pericolosamente sopra il marciapiedi, dove fortunatamente in quel momento non stavano passando dei pedoni.

LA FUGA

Sempre a quanto si è potuto apprendere, nonostante l'incidente, l'autista ha tentato anche la fuga a piedi, abbandonando il veicolo fuori uso, ma è stato subito raggiunto dagli operatori opponendo resistenza.

Per questo motivo, l'uomo, dopo essere stato bloccato dagli agenti, è stato tratto in arresto.

L'ARRESTO

Il giovane, classe 1987, è stato identificato come Florence Ferhati, cittadino albanese residente nel capoluogo friulano, che come risulta agli accertamenti fatti dai poliziotti sarebbe, già noto per analoghi episodi. L'uomo inoltre, a quanto si è appreso, è risultato positivo all'alcoltest. Oltre all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stato sanzionato per innumerevoli contravvenzioni al codice della strada. Gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Ieri, a quanto comunicato dalla Questura, l'arresto è stato convalidato e il cittadino albanese è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso la Questura di Udine.

