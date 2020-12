Lo sguardo inchiodato fuori dalla finestra della sua stanza, con la fame di libertà, di tornare a casa. Francesco ha 74 anni. Da ieri è ricoverato in medicina d'urgenza. Tutto è cominciato con il viaggio al Pronto soccorso, poi a casa in isolamento. Un andirivieni come quello di tanti. Così ha pensato all'inizio. Ma, poi, il fiato diventa corto e il respiro si fa affannoso. «Ora sono qua», dice. Si sente protetto qui, tra le mura dell'ospedale, tra gli operatori che lo curano e lo accudiscono, ma la paura l'ha conosciuta, «quando ho preso la malattia. Si fa un po' gli spavaldi racconta ma quando ti becca non c'è da scherzare». Che vuole dire Francesco ai tanti spavaldi, come li chiama lui, che ancora ci sono fuori? «Quando si troveranno qua gli passerà tutta la spavalderia. Anch'io ero un po' spavaldo, non mi sembrava potesse toccare a me. Ora ci credo, eccome. Ed è meglio non finire qui». Ora sta meglio, Francesco. Gli scappa un porca miseria. Vorrei tornare a casa domattina. Gli mancano le sue passeggiate nei campi, ma il virus insegna: «Se bisogna stare a casa, si sta a casa. Io lo farò». E con il suo vicino di letto, ossigeno al naso, si lasciano andare a un momento di nostalgia, anche dei loro momenti di movida provinciale. Nessun locale affollato, solo l'osteria di paese, dove ci s'incontrava in due, tre al massimo e tutti a distanza. Il compagno di stanza di Francesco ancora si chiede come ha fatto a beccarlo questo Covid. «Ho sempre messo la mascherina, sempre mantenuto le distanze, eppure ci siamo trovati qua». Le stesse frequentazioni. I vicini, quelli di sempre. Ma tutto questo non è bastato. Il Covid li ha portati qui, l'ultimo posto dove avrebbero voluto essere. Anziani, spesso spaventati, soli. «Di noi vedono solo gli occhi racconta Donatella -. Ho visto pazienti a cui abbiamo dato la notizia di essere negativi e che si sono messi a piangere». E gli operatori s'impegnano a non far mancare la vicinanza dei familiari che non possono entrare, ma si cerca di farli comunicare. «Quando possiamo, facciamo in modo che gli ammalati possano avere il loro telefono. Per i più giovani è facile, mentre per quelli più anziani abbiamo una collega che ha comprato un cellulare e quando si riesce si fanno le videochiamate». S'impegnano a fare questo, «perché i pazienti si sentono isolati ed è una brutta sensazione per loro, ma anche per noi».

