Non c'è spazio per i leoni da tastiera del mondo social

LA FILOSOFIAUDINE Ci vuol coraggio a ideare e realizzare un Festival del Coraggio. Non è una sentenza ironico-denigratoria. Anzi. In un'epoca farcita di assenza di assunzione di responsabilità diretta vedi i leoni della testiera e di narcisismo vuoto ed ebete (miliardi di selfies egoici quanto vuoti) il coraggio del Coraggio è un azione forte. Coraggio è un termine che non è in disuso e maltrattato come onore, decoro, responsabilità, etica ma, certamente, non vive la sua stagione migliore. La seconda edizione di questo festival...