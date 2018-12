Nomine, il Pd attacca: Fedriga ha cambiato le norme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GIUNTAUDINE Aumentate le possibilità di rimozione degli impedimenti al lavoro per i professionisti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, grazie all'aggiornamento delle modalità di accesso ai contributi pubblici previsti per tale finalità. È quanto sarà possibile in virtù del nuovo regolamento alla legge 13/2016 approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Lavoro Alessia Rosolen. Sono state innanzitutto ampliate le tipologie di spese ammesse a contributo; sono stati introdotti nuovi interventi per compensare...