LIGNANO Lo stupro della notte di Ferragosto a Lignano denunciato da una ragazzina quindicenne della provincia di Venezia ha riacceso i riflettori sul tema dei minori stranieri e dei ragazzi con un passato difficile ospiti delle comunità.

A ragionarci, a caldo, è uno che di professione fa proprio (e da molti anni) l'educatore. Renato Garibaldi, che gestisce la struttura Bosco di Museis a Cercivento, con i ragazzini difficili è abituato ad avere a che fare, come con i minori stranieri non accompagnati. Secondo lui un episodio come quello avvenuto a Lignano, che ha visto finire sotto accusa proprio dei ragazzini ospiti di una struttura lombarda per minori che erano in vacanza nella località balneare friulana «ha creato un danno a tutte le comunità. Prima di tutto ai bravi ragazzi che ci sono certamente dentro le strutture di accoglienza». Perché, dice, non sono tutti mele marce. Anzi.

Ma, aggiunge, ragionando a livello generale e non più sull'episodio in sé, su cui non entra nel merito perché spetterà agli inquirenti e alla magistratura fare chiarezza, «mi faccio delle domande sul perché le nostre relazioni di educatori e i nostri pareri sui comportamenti dei ragazzi spesso rimangano completamente inascoltati al momento del rilascio del permesso di soggiorno. Questo è un problema serio. Se un ragazzo si comporta male e raccoglie delle denunce nel periodo di permanenza in una comunità per minori, perché poi - si chiede - gli viene dato il permesso di soggiorno comunque? Perché il ministero continua a rilasciarli anche a fronte di pareri e relazioni fortemente negativi da parte delle comunità?». Anche Garibaldi spiega di aver avuto a che fare con ragazzi più che difficili (senza arrivare ad estremi come quello visto a Lignano): «Tutti noi che lavoriamo con i minori possiamo dire di aver incontrato dei ragazzi difficili e la mia domanda è: se individuo un ragazzo straniero che rappresenta un pericolo potenziale per la nostra comunità nazionale, perché cavolo si deve meritare comunque la permanenza in Italia? Questo è un handicap di cui dobbiamo parlare, altrimenti le nostre figure educative scompaiono, perché facciamo solo albergaggio. Non siamo più educatori, ma albergatori. E Roma, purtroppo, risponde sempre con pareri positivi, anche se dici peste e corna. Sono rarissimi i casi in cui respingono le domande».

Insomma, gli educatori hanno le armi spuntate, sostiene Garibaldi: «I ragazzi dopo le 21 non possono uscire. Ma se lo fanno, siamo impotenti. Non abbiamo alcuno strumento in mano: loro sanno che comunque avranno il permesso di soggiorno. Che elementi abbiamo per difenderci contro chi trasgredisce le regole?». Anche lui, dice, ha fatto i conti «con un ragazzino che continuava a scappare. Ho fatto una relazione critica, ma poi è arrivato il parere positivo lo stesso. Il caso di Lignano - conclude - secondo me è più il prodotto di una società che non riesce a far rispettare le regole».

Proprio questa mattina, intanto, come confermato dal legale dei ragazzi finiti sotto accusa per il fatto di Lignano, Andrea Gaiardo, si terrà l'udienza di convalida per i minorenni sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di violenza di gruppo sulla quindicenne veneta.

In quella sede, quando il giudice avrà valutato se c'erano gli elementi per il fermo, il pm potrà chiedere eventualmente l'applicazione della misura cautelare. Il terzo minore, il cittadino albanese denunciato a piede libero, invece è assistito dall'avvocato Manlio Bianchini del Foro di Udine.

Camilla De Mori

