Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAUDINE «Libertà! Dignità! No green pass!». Sono le 18.35 circa quando da piazza Libertà, all'improvviso, ad un'ora dall'inizio, dal cuore del presidio non preavvisato contro il passaporto vaccinale obbligatorio, parte il corteo. Decine di persone in marcia, in un lungo serpentone nelle vie dello struscio del sabato, da Mercatovecchio a via Paolo Sarpi, piazza Matteotti, piazzetta Lionello e ritorno. Mezz'ora a scandire gli...