UDINE (al.pi.)hiamare in causa o no le forze dell'ordine? Il consiglio comunale decide di no su richiesta dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, ma il consigliere di maggioranza Michele Zanolla non è d'accordo. Dalla mozione di condanna alla manifestazione no mask di sabato scorso, viene così stralciato il riferimento al fatto che, mentre si svolgeva, non fosse stata interrotta né fossero stati sanzionati i partecipanti (l'annuncio di denuncia per gli organizzatori e multe per i partecipanti è arrivato lunedì); una modifica che ha spinto Zanolla a scollegarsi dalla videoconferenza al momento del voto, garantendo comunque un'approvazione all'unanimità. Il testo era stato proposto da Cinzia Del Torre (Pd) e, oltre a condannare il comportamento dei no mask e a ribadire la solidarietà a chi sta soffrendo a causa della pandemia, ricordava anche che, al momento dello svolgimento la passeggiata non risulta sia stata sanzionata e interrotta dalle forze dell'ordine che pure nelle giornate precedenti avevano controllato ed elevato sanzioni nei confronti di alcune attività del centro storico. Per l'assessore Ciani, un punto non condivisibile: «Andremo a esprimere delle opinioni in materia di gestione dell'ordine pubblico che spetta al Questore e lo trovo irrispettoso. Se il funzionario delegato ha ritenuto di procedere successivamente all'identificazione dei partecipanti, ritengo che abbia avuto i suoi motivi». «La manifestazione è intervenuto Zanolla -, era stata autorizzata dalla Questura in forma statica; le forze dell'ordine erano presenti sul posto e solo stamattina (lunedì, ndr) sono partite denunce e multe. Non sono d'accordo con Ciani sul fatto che non possiamo esprimere un parere su quanto fatto. Ritengo che solo quando c'è stata un'insurrezione generale sui social si è deciso di muoversi. Io vorrei sapere quali sono i motivi per cui non sono state sanzionate immediatamente».

