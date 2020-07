GIUNTA

UDINE Nei primi sei mesi dell'anno le assunzioni in Friuli Venezia Giulia sono diminuite del 33,2% e uno dei settori particolarmente colpiti è quello del turismo, ma il Governo ha già individuato in 6mila lavoratori stranieri su oltre 30mila a livello nazionale da «importare» e da impiegare in edilizia, settore turistico-alberghiero e trasporti. Una prospettiva contenuta nel Decreto Flussi, rispetto alla quale ieri la Giunta regionale ieri ha espresso «un secco no» attraverso la generalità approvata su proposta dell'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen. Sul tema la Giunta si era già espressa negativamente a gennaio, declinando l'offerta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e chiarendo che il territorio «può supplire ad eventuali mancanze attingendo a risorse locali», ha ricostruito Rosolen. A distanza di 6 mesi, però, è stato necessario ribadire la posizione «ponendo l'accento su una serie di aggravanti che rendono la richiesta del Governo irricevibile», ha aggiunto l'assessore, facendo riferimento alla domanda del Ministero in merito a quali siano i fabbisogni del territorio rispetto alla possibilità di accogliere lavoratori stranieri in determinate categorie in cui l'offerta latita. Non solo è «irricevibile» che Roma abbia già quantificato la platea potenziale di lavoratori «ignorando la linea espressa dalla Regione», ha messo in riga Rosolen, ma non si tiene neppure in considerazione che «il virus ha squassato il mercato del lavoro e l'emergenza ha massacrato il lavoro stagionale, mettendo in difficoltà proprio quel settore turistico». Rosolen ha quindi individuato un terzo aspetto che, a suo dire, denuncerebbe l'incapacità di Roma di capire e interpretare una regione di confine: «Sui trasporti e l'edilizia ha detto -, questo territorio subisce già una concorrenza spietata dei Paesi Balcani, che rasenta il dumping. Servirebbero, perciò, misure che tutelino i lavoratori corregionali al posto di provvedimenti che li taglino fuori dal mercato».

Se ora i soci istituzionali che detengono il 60% l'Atap di Pordenone, l'azienda di gestione dell'autotrasporto parte della Tpl Fvg che si è aggiudicata il bando decennale per la gestione del trasporto pubblico locale su ruota in regione, decidessero di vendere le loro quote, non ci sarebbe il rischio di un ingresso forestiero in Atap e di conseguenza in Tpl Fvg. È il risultato più evidente dell'operazione che ha condotto ieri la Giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, che Friulia acquisti la società Ntt, la società Nuovo trasporto triveneto. Friulia acquisterà da Ferrovie Nord di Milano l'intero pacchetto di Ntt, la quale a sua volta detiene 4 azioni di Atap di Pordenone. In questo modo la finanziaria della Regione si assicura il diritto di prelazione nell'acquisizione delle azioni in caso di una loro cessione da parte dei soci istituzionali che attualmente detengono oltre il 60 per cento del pacchetto di Atap. «La presenza di Friulia garantisce la tutela dell'interesse pubblico nel settore del trasporto locale, ritenuto strategico dalla Giunta regionale», ha affermato Zilli. Su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, la Giunta ha approvato la riallocazione di 11,5 milioni tra i vari fondi di rotazione gestiti dal Frie. Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, approvato anche il posticipo di un mese, rispetto alla scadenza del 31 luglio, per chiudere le istruttorie sui bandi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni.

A.L.

