Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Lo Snami, il Sindacato nazionale autonomo medici italiani, smentisce il fatto che le defezioni, tra le fila dei medici di medicina generale in procinto di far parte dell'esercito dei vaccinatori, siano state registrate tra i componenti del sindacato stesso. L'organizzazione che rappresenta la categoria, inoltre, precisa il fatto di non aver mai eretto barriere economiche durante la lunga trattativa che si è svolta con la Regione per...