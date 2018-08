«No alle auto in centro città» Quasi tremila in corteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Fa caldo anche alle sei di pomeriggio in questi giorni, ma è evidente che per tante persone è stato più importante essere in strada, a dare un segnale contro la riapertura di via Mercatovecchio. Sono stati in tantissimi, ieri, a partecipare alla manifestazione organizzata da Fiab Abicitudine con l'adesione di Italia Nostra, Legambiente, ClimAzione, Alpi e Arci: pare quasi 3mila; giovani, meno giovani e anziani, a piedi o in bici, mamme con i bambini nel passeggino, papà con i figli sulle spalle, per mostrare che il centro è...