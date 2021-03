Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOUDINE In un momento particolarmente delicato, in cui le persone fragili aumentano a causa della pandemia, il progetto No alla Solit'Udine del Comune di Udine potrà contare su una mano in più: quella della Motostaffetta friulana. Ieri, infatti, l'associazione di volontariato ha firmato il protocollo con Palazzo D'Aronco per entrare nel progetto che attiva una rete di solidarietà a favore della popolazione anziana e, in questo...