MIGRANTI

UDINE Un cittadino pakistano di 34 anni, ospite di una struttura di accoglienza a Lungis di Socchieve è stato denunciato dai Carabinieri di Tolmezzo per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di un minore, e per molestie. Secondo una ricostruzione, l'uomo avrebbe compiuto atti osceni di fronte a una bimba di 5 anni e alla sua babysitter di 51 anni. L'episodio sarebbe avvenuto lungo un sentiero di montagna a fine agosto. Dopo la denuncia e attraverso gli elementi forniti dalla donna, l'uomo è stato rintracciato a Udine, dove nel frattempo era stato trasferito. Sull'episodio è intervenuto il vicepresidente del consiglio regionale, Stefano Mazzolini: «Da quanto sappiamo, la struttura è stata evacuata causa il perdurare di spiacevoli incidenti tra cui il culmine l'altra settimana dove uno degli ospiti si è macchiato di atti osceni in luogo pubblico. Sono scioccato ma il fatto grave è che il sindaco di Socchieve ha sempre nascosto questi spiacevoli eventi».

PRATO CARNICO

«No al trasferimento di migranti in Val Pesarina». Duro post su facebook del sindaco del Pd di Prato Carnico, Erica Gonano, dopo la comunicazione del prefetto di Udine che verrà utilizzato l'Albergo Pradibosco per ospitare richiedenti asilo, che, pur negativi al tampone, devono comunque fare la quarantena (di 15 giorni) perché arrivano da Paesi a rischio. «Inutile dire che la sottoscritta e la maggioranza consiliare non sono assolutamente favorevoli alla soluzione trovata perché rischia di inficiare definitivamente l'interlocuzione in essere con la Regione per l'apertura della pista di discesa di Pradibosco e disincentivare la frequentazione del Centro Fondo Lavadin, e quindi creare un danno al turismo», ha dichiarato il sindaco. Nel frattempo all'indomani della visita del ministro Lamorgese, ieri mattina nuovi rintracci di migranti nei pressi della linea ferroviaria tra San Giovanni al Natisone e Gorizia. Il traffico ha subìto rallentamenti e ritardi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Sono stati trasportati invece al centro temporaneo di accoglienza di via Pozzuolo, a Udine, nell'area dell'ex ospedale psichiatrico, i migranti individuati intorno alle 18 di martedì a Terenzano. Si tratta di 30 stranieri provenienti da Pakistan e Bangladesh. A Trieste infine quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Durante le attività di vigilanza nei pressi dei valichi confinari, dopo un breve inseguimento, è stato fermato un furgone che non si era fermato all'alt. A bordo c'erano cinque cittadini dello Sri Lanka, irregolari sul territorio nazionale. Il conducente, un cittadino ucraino di 42 anni, è stato arrestato e il veicolo sottoposto a sequestro. Un altro passeur, un cittadino kosovaro di 26 anni, è stato invece intercettato nei pressi del valico confinario di Prebenico, con a bordo quattro cittadini di nazionalità turca, entrati irregolarmente in Italia. Anche a San Dorligo della Valle hanno arrestato due passeur turchi, rispettivamente di 40 e 29 anni.

FINTI MINORI

Ha provocato reazioni politiche a livello nazionale il servizio andato in onda a Fuori dal coro, trasmissione di Rete 4 a cura di Mario Giordano, che ha raccontato la situazione del centro per minori stranieri non accompagnati, gestito dalla Casa dell'Immacolata a Udine. Attraverso alcune voci raccolte, diversi stranieri hanno ammesso candidamente di essere stati registrati all'arrivo in Italia come minorenni, pur avendo più di 18 anni.

