LE REAZIONI

UDINE L'idea di chiudere la scuola a prescindere come prima scelta non va giù alle minoranze. «Non è l'ultima ruota del carro», ricorda il Pd con Shaurli. «Fedriga non conosce il modello Friuli che si compiace di seguire», attacca il Patto.

IL PATTO

«Forse il presidente dovrebbe studiare meglio la storia della regione che governa». È il commento di Rossella Malisan e Chiara Targhetta del Patto per l'Autonomia alle dichiarazioni del governatore Fedriga, ieri (26 febbraio, ndr), alla trasmissione Mattino5: «L'emergenza covid-19 va gestita individuando un ordine di priorità. Prendiamo esempio dal modello Friuli del 76: Prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese». «Nella migliore delle ipotesi è quantomeno irrispettoso compiacersi di seguire un modello che evidentemente non si ha compreso continuano Malisan e Targhetta . Nell'agosto del 1976, prima che l'anno scolastico iniziasse, pur in una situazione drammatica come quella del post-terremoto, la Regione si era premurata di intervenire sull'edilizia scolastica e sui trasporti degli alunni. I report di un ispettore tecnico incaricato di organizzare il funzionamento delle scuole per i bambini e i ragazzi sfollati a Grado e Lignano confermano che gli istituti furono resi funzionali già ad inizio anno scolastico, impostando doppi turni per non far perdere lezioni ai frequentanti e convertendo in sedi scolastiche alcuni edifici esistenti. Non ci si vanti, dunque, di affermare che la scuola può essere messa in coda agli interventi in tempo di pandemia. Non in questa regione dove è attiva l'unica Università italiana quella di Udine nata su volontà del popolo friulano». Malisan e Targhetta si chiedono inoltre «sulla base di quali dati si scelgono interventi di chiusura così generalizzati in un contesto sociale, quello scolastico, tra i più monitorati, certamente non quello con il più alto rischio di contagio del virus. I focolai scolastici sono facilmente identificabili. Possiamo dire altrettanto per quelli che hanno origine in un locale aperto al pubblico? Il Patto per l'Autonomia ricordano ha sollecitato più volte, in Consiglio regionale, l'attivazione di azioni di monitoraggio all'interno delle scuole per intervenire solo laddove è davvero necessario, senza chiusure indiscriminate».

IL PD

«Opportuna la presa di coscienza di Fedriga per una pandemia ancora tutta da vincere anche in Friuli Venezia Giulia. Speriamo ciò aiuti a riconoscere errori e a farci trovare pronti se i numeri dovessero continuare a salire come in questi giorni. Ma chiediamo messaggi chiari ai cittadini e un pizzico di coerenza: la scuola non è l'ultima ruota del carro», afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli. «Abbiamo condiviso la prima scelta di chiusure delle scuole e continua Shaurli - di fronte a dati e chiare evidenze scientifiche, non ci sottraiamo al confronto: consideriamo da sempre centrale la salute dei cittadini e ribadiamo che questi mesi sono fondamentali per sconfiggere definitivamente il virus e ripartire».

Per il segretario dem «a cittadini e famiglie va detto che la scuola non è l'ultima ruota del carro. Non si può chiedere un giorno di aprire i locali anche la sera, non si possono vedere forze della maggioranza regionale che raccolgono firme per maggiori aperture e il giorno dopo, come nulla fosse, paventare la chiusura di tutte le nostre scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA